У всіх районах Києва створять спортивні маршрути з аудіогідом: коли саме

У Києві створять спортивні маршрути, які будуть кільцевими та пролягатимуть в усіх районах міста.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

За її словами, з біговою спільнотою Києва вже опрацювали 16 маршрутів. На кожному з них встановлять дошку з інформацією про нього (протяжність, рівень складності, час подолання тощо) та необхідні вказівники.

“Маршрути будуть оснащені аудіогідом українською та англійською мовами, щоб люди могли дізнатися цікаві факти про місця, які пробігають. Щоб прослухати аудіогід, треба зчитати QR-код з інформаційної дошки на початку маршруту”, — зазначила Олена Говорова.

Вона додала, що на маршрутах також планують встановити майданчики фізичної активності, щоб за бажання люди могли займатися спортом під час прогулянки чи пробіжки.

У 2024 році планують запустити три маршрути у Голосіївському та Подільському районах. Зазначається, що під час їх створення дотримуватимуться принципів безбар'єрності.

Фото: КМДА