В Києво-Печерській лаврі реставрують вежу, збудовану коштом Івана Мазепи: фото

У Києво-Печерській лаврі відновили реставрацію башти Івана Кушника — оборонної вежі, зведеної коштом Івана Мазепи.

Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника.

Башта входить до комплексу фортифікаційних споруд, що оточують Верхню Лавру. Її звели за кошти Івана Мазепи у 1696-1701 роках для захисту південно-західної частини монастиря.

Реставрувати башту Івана Кушника почали у 2021 році, проте, роботи довелося зупинити через початок повномасштабного вторгнення.

Цього року проєкт відновили знову. Фахівці вже встигли замінити покрівлю на малому куполі. На черзі — великий купол-дах та внутрішні реставраційні роботи. Також майстри відтворять між’ярусне перекриття, спираючись на історичні архіви.

Після завершення робіт відреставрована башта стане доступною для відвідувачів і доповнить екскурсійні маршрути Лаври.

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра