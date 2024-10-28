В Києво-Печерській лаврі реставрують вежу, збудовану коштом Івана Мазепи: фото

453
Наталія Габрух
share share

У Києво-Печерській лаврі відновили реставрацію башти Івана Кушника — оборонної вежі, зведеної коштом Івана Мазепи.

Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника.

Башта входить до комплексу фортифікаційних споруд, що оточують Верхню Лавру. Її звели за кошти Івана Мазепи у 1696-1701 роках для захисту південно-західної частини монастиря.

Реставрувати башту Івана Кушника почали у 2021 році, проте, роботи довелося зупинити через початок повномасштабного вторгнення.

Цього року проєкт відновили знову. Фахівці вже встигли замінити покрівлю на малому куполі. На черзі — великий купол-дах та внутрішні реставраційні роботи. Також майстри відтворять між’ярусне перекриття, спираючись на історичні архіви.

Після завершення робіт відреставрована башта стане доступною для відвідувачів і доповнить екскурсійні маршрути Лаври.

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 жовтня 2024
share share
На Троєщині відкрили мурал на честь бійця полку "Азов" На Троєщині відкрили мурал на честь бійця полку "Азов" ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли У Києві з'явиться коворкінг із івентами, баром та DJ мікшером У Києві з'явиться коворкінг із івентами, баром та DJ мікшером Дивіться, як виглядатиме книгарня, яку облаштують на місці залізничних кас у Львові Дивіться, як виглядатиме книгарня, яку облаштують на місці залізничних кас у Львові
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.