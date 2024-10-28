Дивіться, як виглядатиме книгарня, яку облаштують на місці залізничних кас у Львові

У Львові облаштовують книгарню та коворкінг на вул. Гнатюка, 20-22, у приміщенні, де раніше працювали залізничні каси. Проєкт реалізовує видавництво “Човен”.

Про це повідомляють на сторінці видавництва “Човен” у соцмережах.

У приміщенні вже розпочали ремонтно-реставраційні роботи. Там буде три книжкові зали, коворкінг-зона для презентацій, обговорень і воркшопів, а також затишне кафе.

Команда планує завершити облаштування простору до 2025 року і зробити його осередком культурного життя Львова.

Фото: видавництво “Човен”