Дивіться, як виглядатиме книгарня, яку облаштують на місці залізничних кас у Львові
У Львові облаштовують книгарню та коворкінг на вул. Гнатюка, 20-22, у приміщенні, де раніше працювали залізничні каси. Проєкт реалізовує видавництво “Човен”.
Про це повідомляють на сторінці видавництва “Човен” у соцмережах.
У приміщенні вже розпочали ремонтно-реставраційні роботи. Там буде три книжкові зали, коворкінг-зона для презентацій, обговорень і воркшопів, а також затишне кафе.
Команда планує завершити облаштування простору до 2025 року і зробити його осередком культурного життя Львова.
Фото: видавництво “Човен”
Опубліковано: 28 жовтня 2024
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