Дивіться, як виглядатиме книгарня, яку облаштують на місці залізничних кас у Львові

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Наталія Габрух
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У Львові облаштовують книгарню та коворкінг на вул. Гнатюка, 20-22, у приміщенні, де раніше працювали залізничні каси. Проєкт реалізовує видавництво “Човен”.

Про це повідомляють на сторінці видавництва “Човен” у соцмережах.

У приміщенні вже розпочали ремонтно-реставраційні роботи. Там буде три книжкові зали, коворкінг-зона для презентацій, обговорень і воркшопів, а також затишне кафе.

Команда планує завершити облаштування простору до 2025 року і зробити його осередком культурного життя Львова.

Фото: видавництво “Човен”

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Опубліковано: 28 жовтня 2024
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