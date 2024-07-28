7 атмосферних книгарень Києва, де можна провести весь день

Книгарні сьогодні — це не лише про місце купівлі паперових видань, а й про особливу атмосферу, букток локації, книжкові клуби, буккросинг точки. Це місця, куди можна приходити не тільки за новинками, а й щоб надихнутися, перезавантажитися та свого роду помедитувати серед книг.

Розкажемо про атмосферні книгарні Києва, які варто відвідати.

Книгарня "Сяйво книги"

"Сяйво Книги" на Великій Васильківській

Це найстаріша та єдина в Україні муніципальна книгарня міста, якій цьогоріч виповнюється 81 рік. У цих стінах відчувається вайб старого Києва.

На базі книгарні регулярно відбуваються книжкові презентації, тематичні івенти, книжкові бали, виставки, лекції, вільний мікрофон для поетів та поеток. Є точка буккросингу, де можна обмінюватися книгами.

До речі, свого часу у цій книгарні проводили літвечори Остап Вишня, Павло Тичина й Максим Рильський. Зараз тут можна випити кави, обрати книжку до душі, зустрітися з друзями, аби потеревенити про новий роман Ребекки Кван чи Олександра Михеда.

Також нещодавно "Сяйво книги" оголосили про створення власного сайту, тож тепер замовити у них книги можна не виходячи з дому.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 6

Години роботи: щоденно, 10:00 – 20:00

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Книгарня Сенс

Цей книжковий плейс тримається на трьох основних цінностях: українська мова й література, дитячі видання та книжки з урбаністики. Книгарню відкрили спільно з українськими компаніями Work.ua, Alterra Group, Projector Institute та іншими партнерами, що доєдналися до проєкту.

У двоповерховому приміщенні на Хрещатику є укриття, місця для читання, зона для персоналу, мерч-шоп, звісно ж, величезні стелажі з книжками та кав’ярня з повноцінним меню для сніданків, обідів і вечерь.

Крім цього, є подієвий майданчик та навіть "таємна кімната": спеціально облаштований простір для дітей, де можна залишити малечу гратися, поки дорослі обиратимуть книжки.

Книгарня "Сенс" на Хрещатику

Також книгарня запустила власний проєкт на YouTube "Розмови з Сенсом", в рамках якого літературознавиця Анастасія Євдокимова спілкується із письменниками та літературними критиками.

Адреса: Микільський провулок 1/25 та вул. Хрещатик, 34

Години роботи: будні 8:00-22:00, вихідні 9:00-22:00

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Книгарня Zakapelok

Немейнстримовий, проте дуже ламповий книжковий простір на Подолі. У цій книгарні панує атмосфера маленької затишної паризької кав’ярні-книгарні. Звісно ж, каву тут також подають. А ще тут можна працювати під час відключень світла, або ж завітати на книжкову подію.

Івенти тут відбуваються регулярно. Як зазначають власники книгарні, з моменту її заснування провели понад 750 різних тематичних заходів.

У цьому просторі книг, кави та вражень панує естетика бабусиного горища. До речі, тут можна знайти книги, які важко вполювати в інших книгарнях.

Адреса: вул. Верхній Вал, 62

Години роботи: будні 10:00-19:00, вихідні 11:00-20:00

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Книгарня "Плекай"

Якщо ви шукаєте рідкісні видання, книги, наклади яких закінчилися, або хочете придбати вживані — завітайте до "Плекай" на Подолі. Це другий заклад від співзасновників "Книжкового лева" Катерини Іванової та Олександра Рябчука.

Книгарня спеціалізується на справжнісіньких книжкових скарбах та унікальних виданнях. Тут також можна відвідати бар, що спеціалізується на крафтовому пиві від українських виробників, взяти келих пінного, щоб створити розслаблену атмосферу і глибше зануритись у книгу.

Книгарня приймає книги на реалізацію від читачів. Тож якщо ви хочете поділитися власними реліктовими виданнями, у "Плекай" їх з радістю приймуть.

Як це працює: ви можете віддати книги на реалізацію і щомісяця отримувати оплату в разі, якщо книги купили; просто подарувати їх книгарні, щоб підтримати проєкт, або відмовитись від оплати собі. І тоді ці кошти книгарня передасть у благодійний фонд "Українські мурахи".

Адреса: вул. Спаська, 22

Години роботи: щодня з 10:00-21:00

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Книгарня "Академкнига"

Справжній Гоґвортс у самому серці Києва, поблизу метро "Університет". Тут не наливають каву та вино, але в стінах цієї книгарні відчуваєш себе мандрівником у часі. Відкрита у жовтні 1940 року, "Академкнига" залишається так само цікавою для сучасних букловерів, як "ReadEat" чи "Жовтень".

Серед цих високих стелажів, що торкаються стелі, хочеться блукати у пошуках тієї самої особливої старовинної (а може й не дуже) книги. Книгарня має три зали та солідний асортимент: від партитур та підручників з української мови до легендарної класики.

До речі, деякі книги вже продаються з автографами авторів і помітками колишніх власників. Також книгарня приймає примірники від читачів. Головне, аби книга була в хорошому стані.

Розрахуватися за придбані книги можна у старовинній касі-кабінці (та краще захопити готівку). Завітати сюди однозначно варто саме за враженнями та естетикою Києва минулого століття.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 42

Години роботи: з понеділка по суботу 11:00-18:00, неділя вихідний

Книгарня "Тиша"

Ця книгарня, що розташована біля Золотих воріт, ласкаво запрошує букловерів, що шукають чого… незвичайного. Адже тут книжки здають в оренду за спеціальною підпискою, а не продають, як в класичних книгарнях.

Тому від "Тиші" віє вайбом 2000-х та популярних тоді книжкових прокатів. Обрану книгу можна або почитати одразу в книгарні, або взяти додому. Вартість читацького абонемента: 500 грн/місяць. За один раз додому можна прихопити дві книги, не більше.

Після прочитання видання повертаються в книгарню. У випадку пошкодження або псування екземпляра, читач має замінити його на аналогічний новий, непошкоджений примірник.

Зараз у книгарні доступні 1500+ книг, що можна "орендувати" на місяць. Також тут є ароматний гарячий чай, камін, фортепіано та вінілові платівки.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 68

Години роботи: щодня з 10:00-20:00

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Книгарня Nebo

Маленька та затишна книгарня, фасад приміщення якої підкреслено яскравим книжковим муралом. Для того, аби ви точно не пройшли повз. Адже це книжкова оаза тиші та спокою на Печерську.

Спочатку книгарня спеціалізувалася виключно на дитячій літературі. Але поступово асортимент розширювався й на полицях з'явилися книги з образотворчого мистецтва, фотоальбоми, література про кінематограф, мистецтво, архітектуру та літературу.

Також тут можна придбати книги арт-видавництва Nebo BookLab Publishing. На базі книгарні функціонує книжковий клуб, стати учасником якого може кожен охочий.

Адреса: вул. Дмитра Дорошенка, 59

Години роботи: понеділок, середа, п'ятниця, 11:00 – 17:00

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