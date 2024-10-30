Пошкоджену авіабомбою будівлю Держпрому в Харкові відбудують разом із ЮНЕСКО
Пошкоджену авіабомбою будівлю Держпрому в Харкові відбудують разом із ЮНЕСКО.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові розпочалися роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу Держпрому, історичної пам'ятки архітектури та одного з символів міста, яка зазнала пошкоджень 28 жовтня.
Держпром, що перебуває під захистом ЮНЕСКО, планують відновити у співпраці з міжнародною організацією.
“Маємо відновити історичну пам’ятку, Держпром — один із символів Харкова. Доповіли профільним міністерствам, Офісу Президента щодо прогнозованого кошторису”, — зазначив Синєгубов, додавши, що будівля перебуває на балансі Обласної ради.
Нині команда Харківської ОВА активно співпрацює з ЮНЕСКО та філантропом Говардом Баффетом, який днями відвідав місто та обговорив план відновлення на місці обстрілу.
Крім того, обласна влада веде переговори про залучення коштів на відбудову з інших міжнародних джерел.
Наразі триває оперативний ремонт: на будівлі зашивають вікна й відновлюють комунікації.
Фото: Олег Синєгубов