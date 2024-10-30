Пошкоджену авіабомбою будівлю Держпрому в Харкові відбудують разом із ЮНЕСКО

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Ірина Маймур
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Пошкоджену авіабомбою будівлю Держпрому в Харкові відбудують разом із ЮНЕСКО.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові розпочалися роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу Держпрому, історичної пам'ятки архітектури та одного з символів міста, яка зазнала пошкоджень 28 жовтня.

Держпром, що перебуває під захистом ЮНЕСКО, планують відновити у співпраці з міжнародною організацією.

“Маємо відновити історичну пам’ятку, Держпром — один із символів Харкова. Доповіли профільним міністерствам, Офісу Президента щодо прогнозованого кошторису”, — зазначив Синєгубов, додавши, що будівля перебуває на балансі Обласної ради.

Нині команда Харківської ОВА активно співпрацює з ЮНЕСКО та філантропом Говардом Баффетом, який днями відвідав місто та обговорив план відновлення на місці обстрілу.

Крім того, обласна влада веде переговори про залучення коштів на відбудову з інших міжнародних джерел.

Наразі триває оперативний ремонт: на будівлі зашивають вікна й відновлюють комунікації.

Фото: Олег Синєгубов

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Опубліковано: 30 жовтня 2024
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