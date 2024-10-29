У Харкові росіяни вдарили по будівлі Держпрому, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Про це повідомляє міська рада.

Увечері 28 жовтня російські війська завдали удару по центральній частині Харкова, випустивши авіабомби, одна з яких влучила у Будинок державної промисловості (Держпром). Внаслідок атаки постраждали щонайменше 9 осіб.

Будівля Держпрому отримала серйозні пошкодження: зруйновано перекриття над третім поверхом, одна зі стін обвалилася, а ударною хвилею вибито вікна та пошкоджено частину другого поверху.

Зараз ведуться роботи з тимчасового відновлення — будівлю планують накрити та зашити вибиті вікна, розповів у коментарі Суспільне Харків директор Держпрому Микола Чехунов.

Удар пошкодив не лише Держпром, а й сусідні житлові будинки та адміністративні будівлі, зокрема медичний заклад.

Це вже друга атака на Держпром цього року: попереднє влучання сталося 2 січня, коли пошкодження торкнулися вікон та північно-західної частини будівлі, однак стіни тоді встояли.

Будинок державної промисловості, або Держпром, є одним із символів Харкова та одним із перших радянських хмарочосів. Його будівництво тривало з 1925 по 1928 рік, а офіційне відкриття відбулося 7 листопада 1928 року.

Держпром внесений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як пам'ятку архітектури в стилі конструктивізму.

Фото: Харківська міська рада; Олег Синєгубов; Володимир Зеленський