З 1 листопада на деяких ділянках Києва змінюється швидкісний режим: де саме
З 1 листопада на восьми ділянках Києва змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год.
Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.
Йдеться про такі ділянки:
- проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
- проспект Миколи Бажана (від Південного мосту до Харківської площі);
- проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
- автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).
Фото: maximum.fm
Опубліковано: 31 жовтня 2024
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