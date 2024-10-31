З 1 листопада на деяких ділянках Києва змінюється швидкісний режим: де саме

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Валерія Гуржий
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З 1 листопада на восьми ділянках Києва змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год.

Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Йдеться про такі ділянки:

  • проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
  • проспект Миколи Бажана (від Південного мосту до Харківської площі);
  • проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

Фото: maximum.fm

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Опубліковано: 31 жовтня 2024
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