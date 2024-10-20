На Вокзальній площі змінили організацію руху транспорту: що зробили

На Вокзальній площі у Києві змінилася організація руху транспорту .

Про це повідомляють у спільноті “Пасажири Києва”.

Комунальні служби вже нанесли нову розмітку та встановили направляючі віхи відповідно до схеми, яку презентував навесні заступник голови КМДА Костянтин Усов.

“Мета цих змін подолати проблему багаторічного хаосу з трафіком та паркуванням біля Центрального залізничного вокзалу, який до того ж вже більше 2,5 років є головними воротами в столицю для міжнародних делегацій”, — йдеться у повідомленні.

У спільноті “Пасажири Києва” зазначають, що до реорганізації руху були залучені різні розробники — з Луцька, Харкова, Львова та київського КП “Центр організації дорожнього руху”, за основу взяли концепцію ЦОДРу.

Що змінилося:

Ліквідовано рух автомобілів на найближчому до вокзалу розвороті, який складається з 3-х автомобільних смуг. За рахунок цього збільшується загальний простір для пішоходів. Залишиться лише обмежений заїзд для авто організацій, які розміщені в пішохідній зоні. Покращилася доступність (перший та другий розвороти) до вокзалу буде забезпечена для комунального громадського транспорту, проте віднесено зупинки маршруток. Створено велосмуги по вул. Симона Петлюри, унеможливлено паркування автівок. Ліквідовано наскрізний проїзд для транзитного трафіку через вул. Симона Петлюри — пл. Вокзальну — вул. Павла Скоропадського. З боку вул. Скоропадського організовано розворотне коло з можливістю висадки пасажирів. Організовано (декілька місяців тому) малий розворот для автомобілів, які не мають потреби їхати прямо до вокзалу. Виконано такому вигляді, щоб унеможливити там зупинку та стоянку авто. Встановлено велику кількість віх направляючих, щоб не допустити хаотичне паркування.

“Багато водіїв ще їздять та паркуються за старими звичками, не дивляться на знаки і розмітку, що створює тимчасові непорозуміння. Ми впевнені, що за декілька днів водії звикнуть до нової схеми руху і буде видно їхню користь для трафіку”, — зазначають у спільноті “Пасажири Києва”.

Фото: “Пасажири Києва”