У Бучі та Блиставиці зводять нові будинки для сімей, які втратили житло через війну: фото до і після

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Ірина Маймур
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У Бучі та Блиставиці зводять нові будинки для сімей, які втратили житло через війну.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

Нові оселі отримають одинадцять родин, чиї домівки були зруйновані внаслідок обстрілів під час повномасштабного вторгнення. Йдеться про вісім будинків у Бучі та три у селищі Блиставиця.

Проєкт фінансує та реалізує Київська ОВА.

Зовнішні будівельні роботи вже завершено, наразі триває внутрішнє оздоблення.

За словами мера Бучі, ремонтні роботи планують завершити у найкоротші терміни.

Фото: Анатолій Федорук

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Опубліковано: 31 жовтня 2024
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