Єдиний квиток на всі види громадського транспорту у місті закликають впровадити кияни – петиція

Петицію із закликом впровадити єдиний квиток на всі види громадського траспорту у Києві зареєстрували на сайті Київради.

За словами автора, така система дозволить пасажирам користуватися одним квитком для пересування на автобусах, трамваях, тролейбусах, маршрутках та метро, що значно покращить мобільність, зручність та прозорість громадського транспорту, а також підвищить ефективність транспортної системи міста.



Єдиний квиток дозволить користуватися всіма видами громадського транспорту без потреби купувати окремі квитки або паперові чеки для кожного з них. Завдяки платформі "Київ Цифровий" та картці з цього додатку, пасажири можуть швидко оплачувати проїзд в одному місці, що спрощує планування поїздок, скорочує час на пересадки та усуває потребу в друкованих квитках.

Автор також закликає запровадити гнучкі варіанти єдиного квитка: квитки на 1 годину, 12 годин, 24 години, тиждень, місяць, 3 місяці, 6 місяців та рік, що дозволить користувачам обирати оптимальний тариф, залежно від частоти використання транспорту. Завдяки цьому пасажири зможуть здійснювати кілька пересадок протягом часу дії квитка, не оплачуючи кожен окремий проїзд, що дозволить оптимізувати витрати на транспорт та обирати найзручніші маршрути.



До того ж така система дозволить точно визначати кількість пасажирів, що користуються транспортом та контролювати надходження до бюджету. Це знизить ризик ухилення від оплати проїзду та сприятиме справедливому розподілу бюджетних коштів.





Раніше ми писали, що у застосунку "Київ Цифровий" тестують оплату за проїзд без використання валідаторів.

Фото: 032.ua