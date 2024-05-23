У застосунку “Київ Цифровий” тестують оплату проїзду без валідаторів: на яких маршрутах
У застосунку "Київ Цифровий" тестують оплату за проїзд без використання валідаторів.
Поки що сервіс працює лише у трамваях №11, 12, 15, 16, 17, 18 та 19.
Як оплатити проїзд без валідатора:
- оберіть розділ “Більше сервісів”;
- знайдіть пункт “Оплата проїзду”;
- натисніть “К” — “Оплата проїзду”;
- проскануйте QR-код на плакаті чи наліпці в салоні транспорту;
- оплатіть проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.
Після оплати проїзду запис про використаний QR-квиток зʼявиться у стрічці на головному екрані. Натисніть “Показати контролеру”, щоб надати QR-квиток на перевірку.
Для оплати без QR-кода, виберіть сервіс “Оплата проїзду” та натисніть “Ввести номер”. Далі виберіть тип транспорту, введіть його бортовий номер і оплатіть проїзд.
Як контролер зможе перевірити оплату проїзду:
- перейдіть у запис про використаний QR-квиток;
- натисніть “Показати контролеру”;
- надайте QR-квиток контролеру на перевірку, він просканує квиток зчитувальним пристроєм і перевірить оплату проїзду.
Фото: КМДА; Київінформ
Опубліковано: 23 травня 2024
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