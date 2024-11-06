Центр сучасної культури відкрив кінотеатр у Дніпрі: що там будуть показувати

Центр сучасної культури (DCCC) відкрив кінотеатр у Дніпрі.

Про це йдеться у дописі Центру сучасної культури (DCCC) в соцмережах.

“Кінотеатр стане простором для незалежного кіно у Дніпрі. Платформою для розмови про сучасний кінематограф, документалістику та аудіовізуальне мистецтво. Будемо фокусуватись на показі авторських й експериментальних стрічок українських й закордонних режисерів/-ок”, — коментують організатори.

За словами директора DCCC Андрія Палаша, фундамент для майбутнього кінотеатру вони заклали ще навесні 2022 року. Тоді команда центру запустила першу програму кінопоказів у Дніпрі, а згодом вони почали співпрацювати з Довженко-Центром.

“За два роки вдалося створити спільноту людей, які цікавляться кіно та регулярно приходять до нас подивитися фільми, яких немає в мережевих кінотеатрах міста. Цьогоріч вирішили створити повноцінний кінотеатр з постійною програмою”, — каже Андрій Палаш.

Упродовж листопада в кінотеатрі покажуть стрічки Акі Каурісмякі, Джима Джармуша, Романа Бондарчука, Романа Любого, Катерини Горностай, Жюстіна Тріє, Девіда Лінча, Йоргоса Лантімоса та інших. Після перегляду деяких фільмів проведуть обговорення з режисерами.

Кінопокази проводитимуть кілька разів на тиждень. У майбутньому, в кінотеатрі планують розширити формат, щоб проводити освітні події й програми підтримки локальних діячів кіно.

Фото: Центру сучасної культури в Дніпрі (DCCC)