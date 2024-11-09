Стріт-арт художник Саша Корбан намалював новий мурал на Оболоні

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Наталія Габрух
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В Оболонському районі Києва вуличний художник Олександр Корбан створив новий мурал.

Про це художник повідомив у соцмережах.

На стінописі Олександр Корбан зобразив свого сина Алана, що насолоджується скибкою кавуна.

Цю та інші роботи Олександра можна знайти на опорі естакади, що проходить над залізничними коліями на перетині вулиць Богатирської та Лугової.

“Моє улюблене місце для малювання в Києві, де тільки вантажні потяги, кілька рибалок, я та Алан з кавуном”, — написав Олександр Корбан.

Раніше роботи Корбана, намальовані у Києві під час війни, потрапили до списку 106 найулюбленіших фотографій стріт-арту видання про світове вуличне мистецтво Street Art Utopia.

Фото: Олександр Корбан

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Опубліковано: 09 листопада 2024
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