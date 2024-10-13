У Києві з’явився мурал з Кирилом Будановим: де він знаходиться

У Києві на Подолі з’явився мурал з Кирилом Будановим. Очільника ГУР намалювали сестри Фельдман.

Про це мисткині повідомили у соцмережах.

Новий мурал знаходиться біля кінотеатру “Жовтень” на вулиці Введенській, 6.

На стінописі зображений чоловік у чорному однострої, з погонами генерал-лейтенанта, який стоїть поміж ромашок та тримає на руках кота, а поруч на квітах сидить пташка. Також на муралі є символ ГУР — сова з мечем.

Авторки роботи, сестри Фельдман, зазначили, що стінопис присвячено українським військовослужбовцям. Зокрема “герою України, образу справжнього українця, який йде і нічого не боїться. Ця людина несе велику відповідальність, це насправді важко, особливо у такий час”.

Попри те, що авторки прямо не називають прізвище головного персонажу картини, очевидно, йдеться саме про Кирила Буданова.

Фото: сестри Фельдман