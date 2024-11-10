Кияни просять збільшити кількість рухомого складу в метро — петиція

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Наталія Габрух
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Кияни просять збільшити кількість рухомого складу в метрополітені.

За словами автора петиції, у зв'язку з постійним зростанням кількості пасажирів, зокрема в години пік, спостерігається значне перенавантаження на багатьох лініях метро.

“Це не тільки створює незручності для пасажирів, але й може ставати причиною травм, стресу та затримок у русі поїздів”, — зазначає автор петиції.

Він пропонує збільшити кількість потягів на найбільш завантажених лініях у години пік. Крім цього, оптимізувати розклад руху для того, щоб зменшити час очікування і зробити рух поїздів більш регулярним. А також розглянути можливість модернізації існуючого рухомого складу або придбання нових поїздів, що забезпечить більшу пропускну спроможність.

Наразі звернення до Київради підписали понад 600 киян. Для розгляду петиції депутатами необхідно зібрати 6000 голосів.

Фото: “Українська правда”

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Опубліковано: 10 листопада 2024
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