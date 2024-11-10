У Києві презентують проєкт простору “Ветеранський курінь”: де та коли

Команда урбаністів “Наше місце” організовує презентацію нового проєкту “Ветеранський курінь”.

Про це повідомляє “Наше місто”.

На заході презентують концепцію “Ветеранського куреня” — простору відновлення, який планують реалізувати в Макарівській громаді. Також організатори поділяться ідеями, першими напрацюваннями та планами. Архітектурну концепцію куреню створюють SPACE ODYSSEY ARCHITECTS.

Також проведуть дискусію з експертами про необхідність таких просторів для ветеранів та ветеранок і розглянуть основні виклики та перспективи створення подібних ініціатив в інших громадах.

Подія “Ветеранський курінь: повернення до спільноти своїх” відбудеться у вівторок 12 листопада у Veteran Hub, що вулиці Верхній Вал, 2а в Києві. Участь безкоштовна, реєстрація — обов’язкова за посиланням .

Презентація буде цікавою та корисною ветеранам, які прагнуть поділитися своїм досвідом інтеграції, представникам громад, волонтерам та всім, хто залучений у питання підтримки ветеранів.

Фото: “Наше місто”