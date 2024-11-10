У Києві презентують проєкт простору “Ветеранський курінь”: де та коли

10
Наталія Габрух
share share

Команда урбаністів “Наше місце” організовує презентацію нового проєкту “Ветеранський курінь”.

Про це повідомляє “Наше місто”.

На заході презентують концепцію “Ветеранського куреня” — простору відновлення, який планують реалізувати в Макарівській громаді. Також організатори поділяться ідеями, першими напрацюваннями та планами. Архітектурну концепцію куреню створюють SPACE ODYSSEY ARCHITECTS.

Також проведуть дискусію з експертами про необхідність таких просторів для ветеранів та ветеранок і розглянуть основні виклики та перспективи створення подібних ініціатив в інших громадах.

Подія “Ветеранський курінь: повернення до спільноти своїх” відбудеться у вівторок 12 листопада у Veteran Hub, що вулиці Верхній Вал, 2а в Києві. Участь безкоштовна, реєстрація — обов’язкова за посиланням.

Презентація буде цікавою та корисною ветеранам, які прагнуть поділитися своїм досвідом інтеграції, представникам громад, волонтерам та всім, хто залучений у питання підтримки ветеранів.

Фото: “Наше місто”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 10 листопада 2024
share share
На Дарниці з’явився майданчик для вигулу і дресирування собак На Дарниці з’явився майданчик для вигулу і дресирування собак На Рівненщині при госпіталі ветеранів відкрили модульне містечко: фото На Рівненщині при госпіталі ветеранів відкрили модульне містечко: фото Кияни просять збільшити кількість рухомого складу в метро — петиція Кияни просять збільшити кількість рухомого складу в метро — петиція У Києві багатоповерхівка самостійно зупинила пожежу завдяки сучасним будівельним нормам У Києві багатоповерхівка самостійно зупинила пожежу завдяки сучасним будівельним нормам
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.