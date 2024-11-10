На Дарниці з’явився майданчик для вигулу і дресирування собак

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Наталія Габрух
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У Дарницькому районі на проспекті Петра Григоренка відкрили вигульний майданчик для собак.

Про це повідомляє Центр захисту тварин.

На майданчику є спеціальні тренажери для навчання чотирилапих, а також для їхнього фізичного та емоційного розвитку. Тут власники собак зможуть навчати своїх улюбленців основних команд та спілкуватись з іншими власниками тварин.

“Найголовнішою метою є те, щоб чотирилапі друзі мали безпечне місце для вигулу, а також можливість активно проводити дозвілля”, — йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначають, що подібні майданчики забезпечують соціалізацію собак і мінімізують можливі конфлікти.

Фото: Центр захисту тварин

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Опубліковано: 10 листопада 2024
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