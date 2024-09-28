Дивіться, як виглядає новий майданчик для собак, який облаштували у парку “Совки”: фото

У парку “Совки” у Святошинському районі Києва відкрили новий сучасний майданчик для вигулу та дресирування собак.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Новий майданчик має площу 1 500 кв. м і облаштований за підтримки меценатів.

Локація розділена на окремі зручні зони:

територія для вигулу;

територія з обладнанням для тренувань.

Спеціальні тренувальні снаряди дозволяють власникам займатися зі своїми улюбленцями, що сприяє покращенню керованості собак, їх слухняності та соціалізації.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, окремі майданчики для вигулу — це не лише зручно, а й важливо з погляду благоустрою міста і соціалізації тварин.

Фото: пресслужба КМДА