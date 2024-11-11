У Closer читатимуть лекції з історії України: як долучитися

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Наталія Габрух
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В артцентрі Closer читатимуть лекції з історії України “Нахабна україністика”.

Про це повідомляють на сторінці артцентру.

Лекції проводитимуть в Closer щовівторка й щосереди о 19:00 до кінця 2024 року.

Наразі Closer вже анонсували теми перших двох зустрічей:

  • “ШЕнеїда” — 12 листопада о 19:00. Під час лекції розповідатимуть про Тараса Шевченка. “На лекції поговоримо про Шевченка вже в стоперший раз, але спробуємо зробити це як вперше”, — ділиться команда;
  • “Козак - who’s that Pokemon?” — 13 листопада о 19:00. На лекції розповідатимуть, чи були козаки селянами-втікачами, хто міг стати козаком, чим популярний образ козака відрізняється від реального.

Лекторами будуть інженер “Академперіодики” НАНУ Семен Прокопенко, керівник корпоративного навчання й викладач Тимур Демчук й кураторка Єва Глуховецька.

Відвідати лекції можна безкоштовно, якщо попередньо зареєструватися за посиланням. Протягом події можна буде надіслати донат на потреби військових.

Фото: Closer

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Опубліковано: 11 листопада 2024
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