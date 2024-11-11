У Closer читатимуть лекції з історії України: як долучитися

В артцентрі Closer читатимуть лекції з історії України “Нахабна україністика”.

Про це повідомляють на сторінці артцентру.

Лекції проводитимуть в Closer щовівторка й щосереди о 19:00 до кінця 2024 року.

Наразі Closer вже анонсували теми перших двох зустрічей:

“ШЕнеїда” — 12 листопада о 19:00. Під час лекції розповідатимуть про Тараса Шевченка. “На лекції поговоримо про Шевченка вже в стоперший раз, але спробуємо зробити це як вперше”, — ділиться команда;

— 12 листопада о 19:00. Під час лекції розповідатимуть про Тараса Шевченка. “На лекції поговоримо про Шевченка вже в стоперший раз, але спробуємо зробити це як вперше”, — ділиться команда; “Козак - who’s that Pokemon?” — 13 листопада о 19:00. На лекції розповідатимуть, чи були козаки селянами-втікачами, хто міг стати козаком, чим популярний образ козака відрізняється від реального.

Лекторами будуть інженер “Академперіодики” НАНУ Семен Прокопенко, керівник корпоративного навчання й викладач Тимур Демчук й кураторка Єва Глуховецька.

Відвідати лекції можна безкоштовно, якщо попередньо зареєструватися за посиланням . Протягом події можна буде надіслати донат на потреби військових.

Фото: Closer