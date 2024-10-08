Closer анонсував фестиваль Black! Factory у Києві: коли він відбудеться

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Наталія Габрух
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Closer анонсував фестиваль Black! Factory у Києві. Він відбудеться 30 листопада та 1 грудня.

Про це повідомили у соцмережах Closer.

“Цим тизером оголошуємо фестиваль авангардної музики та техно — Black! Factory, який є нашим щорічним експериментом”, — зазначають організатори.

За їхніми словами, захід відбудеться не на Стрічкоткацькій Фабриці, як було раніше, а на новій локації.

“Ми переосмислюємо масштабнішу й допоки менш звичну локацію, яку оголосимо наступного тижня. Ми усвідомили, що Black! Factory потребує більшого простору, щоб уникнути можливого переповнення відвідувачів та реалізувати принципово нові ідеї світлової та сценічної драматургії й декорацій”, — додають організатори.

Вони зазначають, що Black! Factory матиме великий техно майданчик в ангарі, а авангардні, індустріальні та експериментальні концерти та сети проходитимуть на меншій сцені.

Для відвідувачів також будуть доступні бар та фудкорт на центральній вулиці, що поєднає між собою головні зони фестивалю.

Квитки можна купити за посиланням.

Фото: Black! Factory

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Опубліковано: 08 жовтня 2024
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