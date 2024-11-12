Якою буде головна новорічна ялинка у Києві і коли її встановлять: подробиці

Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі у Києві 6 грудня. Вона буде білого кольору і прикрашена небесно-блакитними гірляндами, а також сріблястими й білими іграшками, матовими та в глянці.

Про це пише “Інформатор” з посиланням на президента компанії Folk Ukraine, організатора новорічного свята на Софійській площі Ігоря Добруцького.

“Ялинка буде 100%, а в нас є й бажання, і досвід, і ті ж генератори — знайдуться, і кошти. Все, що треба для святкування, хоч і мінімального, буде, і традицію збережемо”, — зазначив Ігор Добруцький.

Ялинка буде висотою 12-15 метрів. Цьогоріч вона буде білого кольору, а гірлянди по ній натягнуть небесно-блакитні. У колірній гамі буде свій глибокий символізм.

“Білий колір ялинки символізує біле полотно, життя з чистого листа. Блакитні гірлянди - це чисте небо над країною. І за нашим найпершим замислом, по білому холсті "нову історію країни" писали б діти зі шкіл різних куточків країни”, — каже організатор.

Також на локації буде фотозона. Там, як і минулоріч, можна буде задонатити на благодійні фонди за допомогою QR-коду. Усі бажаючі зможуть взяти сердечко на фотозоні, і переказати кошти на благочинність. Також організатори запросили дозвіл у міської адміністрації на встановлення ятки із сувенірною продукцією.

Спочатку планували розширений варіант декорацій: з інтернет-адресою ялинки, особистим номером телефону і побажаннями дітей зі всієї країни, втілених у прикрасах. Однак, ідею не встигнуть реалізувати через тривалі узгодження у КМДА.

Нагадаємо, у Києві цьогоріч не планують проводити традиційні новорічно-різдвяні масові заходи на відкритих локаціях міста.

Фото: Realist.Online