Масових заходів у центрі Києва на новорічні свята не буде: чи планують встановлювати ялинку

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Валерія Гуржий
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У Києві цьогоріч не планують проводити традиційні новорічно-різдвяні масові заходи на відкритих локаціях міста. А рішення щодо можливості встановлення ялинки на Софійській площі ухвалять лише на наприкінці листопада.

Про це пише "РБК-Україна".

Так, у місті не планують проводити традиційні новорічно-різдвяні масові заходи – культурно-мистецькі проєкти, концерти, народні гуляння на відкритих локаціях столиці.

"Проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури – театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих Департаменту культури, відповідно до їхніх планів роботи із дотриманням вимог і обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної безпекової ситуації", – пояснили у Департаменті культури КМДА.

Там також зазначили, що з міркувань безпеки узагальнена програма різдвяних та новорічних заходів не оприлюднюватиметься та не анонсуватиметься у медіа і соціальних мережах. А питання щодо монтажу Головної новорічної ялинки буде вирішуватись наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин.

Фото: apostrophe.ua

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Опубліковано: 08 листопада 2024
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