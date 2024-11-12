Реконструкція київського парку “Нивки” коштувала майже 15 млн грн, проте об’єкт досі не готовий

На реконструкцію київського парку “Нивки” витратили майже 15 млн грн з бюджету міста, проте об'єкт досі не готовий.

Про це пише “Главком”.

У листопаді 2023 року тодішній заступник начальника управління капітальних вкладень “Київзеленбуду” Артем Горбенко підписав договір зі столичним ТОВ “Буд-Компліт” вартістю 6,17 млн грн.

“За умовами договору, підрядник мав провести комплекс протизсувних заходів на території парку “Нивки” (східна частина). А саме – реконструювати залізобетонні сходи, відновити зливну систему і встановити підпірну стінку. Також треба було реконструювати залізобетонні сходи на ділянці парку “Нивки” з боку вулиці Сікорського (колишньої Танкової)”, — йдеться у розслідуванні.

Тоді ТОВ “Буд-Компліт” отримали за ремонт парку “Нивки” 6,13 млн грн. Та крім цього, у підрядника заявили, що виконали робіт на 8,3 млн грн. І місто погодилося на борг у 2,19 млн грн — комунальники ліквідували його перед ТОВ “Буд-Компліт” у серпні 2024 року.

Оплату перерахували, але проєкт нових сходів так ніхто і не завершив.

На момент закінчення робіт на об’єкті була висока бетонна стіна з перилами, посередині на бетонній доріжці ще ряд поручнів, а також ряд стовпів для освітлення місцевості у пізню пору доби.

Проте майже через рік конструкція почала руйнуватися. Бетон осипався, а встановлені раніше поручні, за які вже було сплачено кошти, кудись зникли.

Після публікації “Главкома” минулого року правоохоронці звернули увагу на активність будівельників у парку “Нивки” посеред зими і побачили зловживання .

“Під час проведення аналізу цін на ринку було встановлено завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливе заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами “Київзеленбуду” за попередньою змовою групою осіб з керівниками ТОВ “Буд-Компліт”, — сказано у матеріалах кримінального провадження, зареєстрованих у лютому 2024 року.

Згодом “Київзеленбуд” вирішив відмовитися від послуг ТОВ “Буд-Компліт”. Ремонтні роботи у парку “Нивки” нині продовжує інше київське ТОВ “Регіон 11”.

Та виявилося, що протягом 2022 року згадане ТОВ “Буд-Компліт” залучало на субпідряди саме ТОВ “Регіон 11”. Тобто старий і новий підрядник пов'язані і дуже тісно.

Уже за нового підрядника на будівельному майданчику з’явилися облицювальні матеріали для вилитої торік бетонної доріжки і стінки. Роботи поновилися практично через кілька днів після того, як “Главком” відправив запит начальнику Київської міської військової адміністрації генерал-полковнику Сергію Попку.

Як виявилося, у серпні 2023 року саме Попко дозволив структурам Київської міськради витрачати бюджетні кошти на природоохоронні заходи у Києві. Серед об’єктів був і парк “Нивки”.

Тим часом правоохоронці викривають махінацію на ремонтах зелених зон у столиці регулярно. Із останнього: капітальний ремонт скверу на вул. Симиренка (між будинками, 5-В і 7-А) у Святошинському районі вартістю 4,9 млн грн.

На весь 2024 рік “Київзеленбуд” запланував витратити у парках та скверах столиці 301 млн грн.

“Станом на вересень капітальні вкладення та ремонти зелених зон профінансовано лише на 25 із понад 300 млн грн. В умовах війни такі витрати можуть викликати тільки сумніви щодо їх доцільності. Зараз кожна гривня бюджету має спрямовуватись на підтримку обороноздатності країни та допомогу військовим”, — заявив депутат Андрій Вітренко.

Він також нагадав: місто Київ має найбільший бюджет в країні. У 2024 році він складається з 86,6 млрд грн доходів і 100,2 млрд грн видатків.

Фото: “Главком”