На Дарниці завершили капремонт бомбосховища на 200 людей: як воно виглядає

У Дарницькому районі Києва на вулиці Бориспільській, 30-А завершили капітальний ремонт бомбосховища на території закладу охорони здоров'я.

Про це повідомила Дарницька РДА.

Загальна площа бомбосховища становить майже 500 квадратних метрів та розрахована на одночасне комфортне перебування близько 200 осіб.

Сховище складається з основної зони, санітарних кімнат, відпочинку та прийому їжі, медпункту, допоміжних приміщень та аварійного виходу.

Тут влаштовано потужну вентиляційну систему, системи пожежної сигналізації та оповіщення, відеоспостереження, встановлено генератор та електронний замок, забезпечено інтернет.

Крім цього, захисна споруда повністю пристосована для маломобільних груп населення: обладнана електропідйомниками та навігацією.

Раніше приміщення було затоплене, тому перед початком ремонтних робіт довелося проводити роботи з водопониження.

Комісія за участю представників ДСНС визнала бомбосховище придатним для використання. Воно буде відображене на інтерактивній мапі укриттів та цілодобово прийматиме людей під час повітряних тривог.

Фото: Дарницька РДА