37% укриттів у Києві залишаються зачиненими під час тривог: подробиці

37% укриттів у Києві залишаються зачиненими під час тривог.

Про це йдеться у звіті за результатами третьої Нацкампанії моніторингу укриттів.

Загальний стан укриттів у Києві там оцінили на три за п’ятибальною шкалою.

Що не так з укриттями:

37% укриттів залишаються зачиненими під час тривог;

лише 15% укриттів обладнані пандусами або пологими спусками, а більшість наявних пандусів (також у метро) незручні для використання маломобільними групами населення;

тільки 45% укриттів мають інформаційні таблички на вході;

часто підхід до укриттів заблокований парканами, воротами або арками;

тільки у 28% укриттів допускають разом з тваринами;

у 20% укриттів є запаси питної води, а в 40% є технічна вода;

у 53% сховищ є світло та місця для сидіння;

третина сховищ обладнана справним туалетом;

42% укриттів мають вентиляцію повітря.

Загалом перевірили доступність та базову якість 484 укриттів в 10 містах України.

Дізнайтесфя також про комфортні укриття на правому березі Києва, а також, де знайти укриття на лівому березі Києва.

Фото: МедіаДоказ