37% укриттів у Києві залишаються зачиненими під час тривог: подробиці

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Наталія Габрух
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37% укриттів у Києві залишаються зачиненими під час тривог.

Про це йдеться у звіті за результатами третьої Нацкампанії моніторингу укриттів.

Загальний стан укриттів у Києві там оцінили на три за п’ятибальною шкалою.

Що не так з укриттями:

  • 37% укриттів залишаються зачиненими під час тривог;
  • лише 15% укриттів обладнані пандусами або пологими спусками, а більшість наявних пандусів (також у метро) незручні для використання маломобільними групами населення;
  • тільки 45% укриттів мають інформаційні таблички на вході;
  • часто підхід до укриттів заблокований парканами, воротами або арками;
  • тільки у 28% укриттів допускають разом з тваринами;
  • у 20% укриттів є запаси питної води, а в 40% є технічна вода;
  • у 53% сховищ є світло та місця для сидіння;
  • третина сховищ обладнана справним туалетом;
  • 42% укриттів мають вентиляцію повітря.

Загалом перевірили доступність та базову якість 484 укриттів в 10 містах України.

Дізнайтесфя також про комфортні укриття на правому березі Києва, а також, де знайти укриття на лівому березі Києва.

Фото: МедіаДоказ

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Опубліковано: 19 жовтня 2024
укриття Київ
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