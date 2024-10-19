37% укриттів у Києві залишаються зачиненими під час тривог: подробиці
37% укриттів у Києві залишаються зачиненими під час тривог.
Про це йдеться у звіті за результатами третьої Нацкампанії моніторингу укриттів.
Загальний стан укриттів у Києві там оцінили на три за п’ятибальною шкалою.
Що не так з укриттями:
- 37% укриттів залишаються зачиненими під час тривог;
- лише 15% укриттів обладнані пандусами або пологими спусками, а більшість наявних пандусів (також у метро) незручні для використання маломобільними групами населення;
- тільки 45% укриттів мають інформаційні таблички на вході;
- часто підхід до укриттів заблокований парканами, воротами або арками;
- тільки у 28% укриттів допускають разом з тваринами;
- у 20% укриттів є запаси питної води, а в 40% є технічна вода;
- у 53% сховищ є світло та місця для сидіння;
- третина сховищ обладнана справним туалетом;
- 42% укриттів мають вентиляцію повітря.
Загалом перевірили доступність та базову якість 484 укриттів в 10 містах України.
Дізнайтесфя також про комфортні укриття на правому березі Києва, а також, де знайти укриття на лівому березі Києва.
Фото: МедіаДоказ
Опубліковано: 19 жовтня 2024
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