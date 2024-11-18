У Вінниці облаштували “берлінські подушки” на ще одному пішохідному переході

У Вінниці з’явилися “берлінські подушки” на ще одному пішохідному переході. Їх облаштували на вулиці О. Антонова.

Про це повідомляє Вінницька міська рада.

У міськраді зазначають, що “берлінські подушки” — це не лише безпека для пішоходів. На відміну від класичних “лежачих поліцейських” у “берлінської подушки” м’яка дія на підвіску авто, на неї машина заїжджає тільки однією стороною.

“У нових “берлінських подушках” поліпшений коефіцієнт щеплення завдяки рельєфній поверхні. Перед місцями, де вони встановлені, є попереджувальні знаки про пагорб “збавлення швидкості 30 км/год”, — додають у міськраді.

Також на локації встановили делініатори. Вони унеможливлюють об'їзд “берлінських подушок” по зустрічній смузі.

Фото: Вінницька міська рада