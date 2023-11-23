У Києві встановили першу «берлінську подушку»

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Ірина Маймур
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У Києві встановили першу «берлінську подушку» для заспокоєння руху автівок.

Про це повідомили в Центрі організації дорожнього руху.

Конструкцію облаштували на вулиці Бажова біля станції метро «Дарниця». Подушка з’явилася перед місцем, де раніше був встановлений застарілий засіб уповільнення автівок — «лежачий поліцейський», повідомляють «Пасажири Києва».

У ЦОДР зазначили, що «берлінську подушку» облаштували в межах експерименту. Остаточне рішення про встановлення таких обмежень на вулицях Києва приймуть після періоду її експлуатації.

Завдання такої штучної нерівності — знизити швидкість легкових транспортних засобів. Водночас спецтехніка та автобуси із ширшою колісною базою пропускають цю нерівність між колесами, а учасники руху на двоколісному транспорті можуть об’їхати перешкоду.

Раніше ми писали, що на дорогах Одеси облаштували «берлінські подушки».

Фото: Центр організації дорожнього руху

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Опубліковано: 23 листопада 2023
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