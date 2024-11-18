У Києві активісти відновлюють два мозаїчних панно на нових локаціях: де саме

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Наталія Габрух
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Пошкоджені раніше мозаїки “Лисиця і Журавель” та “Івасик-Телесик”, які зняли з приватної школи “Досвітня зоря” на Відрадному, активісти відновлюють на нових місцях.

Про це повідомляють у спільноті Child of Socialism.

Відновлення мозаїчних панно організувала мисткиня Анастасія Лелюк, їй допомагає команда активістів. 17 листопада мозаїку з лисицею і журавлем почали викладати у подвір'ї чайної “Сьорб”, що на Спаській, 13. Доєднатися до викладання мозаїки можуть всі охочі.

А мозаїку “Івасик-Телесик” уже виклали на іншій локації. Її можна побачити в культурному просторі “Кут” за адресою вул. Городецького, 11б.

Мозаїки пошкодили в процесі ремонту у школі у лютому 2024 року. Тоді на місці мозаїк почали прорізати вікна, але небайдужі активісти зібрали шматочки мозаїк, щоб відновити їх у іншому місці.

Фото: Child of Socialism, Олена Борисова

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Опубліковано: 18 листопада 2024
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