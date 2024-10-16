Дивіться, як у Львові відновлюють мозаїку “Інформаційний простір”, знищену у 2023 році

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Ірина Маймур
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У Львові відновлюють мозаїку “Інформаційний простір”, знищену в 2023 році.

Про це повідомляють в телеграм-каналі "Кінцева".

Панно відновлюють на другому поверсі будівлі, тоді як оригінал розташовувався на першому. Над ним працює художник Денис Тимчишин.

Відновлення фінансує власник приміщення, з вини якого мозаїку було знищено. Роботи планують завершити до кінця року.

“Так, копія ніколи не зрівняється з оригіналом, але постфактум я радію, що Львів відновлює втрачену монументальну спадщину місцевих художників, а не лише розводить руками”, — пише Олег Левій, автор проєкту “Кінцева”.

Мозаїку “Інформаційний простір” у 1981 році виконав художник Богдан Сойка. Це пейзажна композиція з фігурами п’яти жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією в світі.

У 2019 році Львівська міська рада внесла панно до реєстру пам’яток, які підлягають захисту.

У 2023 році унікальну мозаїку знищили нові власники приміщення Торгпреси на вул. Володимира Великого, 2.

Фото: Денис Тимчишин; Тетяна Балукова

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Опубліковано: 16 жовтня 2024
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