Дивіться, як у Львові відновлюють мозаїку “Інформаційний простір”, знищену у 2023 році
У Львові відновлюють мозаїку “Інформаційний простір”, знищену в 2023 році.
Про це повідомляють в телеграм-каналі "Кінцева".
Панно відновлюють на другому поверсі будівлі, тоді як оригінал розташовувався на першому. Над ним працює художник Денис Тимчишин.
Відновлення фінансує власник приміщення, з вини якого мозаїку було знищено. Роботи планують завершити до кінця року.
“Так, копія ніколи не зрівняється з оригіналом, але постфактум я радію, що Львів відновлює втрачену монументальну спадщину місцевих художників, а не лише розводить руками”, — пише Олег Левій, автор проєкту “Кінцева”.
Мозаїку “Інформаційний простір” у 1981 році виконав художник Богдан Сойка. Це пейзажна композиція з фігурами п’яти жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією в світі.
У 2019 році Львівська міська рада внесла панно до реєстру пам’яток, які підлягають захисту.
У 2023 році унікальну мозаїку знищили нові власники приміщення Торгпреси на вул. Володимира Великого, 2.
Фото: Денис Тимчишин; Тетяна Балукова