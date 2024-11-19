Бюджет Києва отримав рекордний туристичний збір за час дії воєнного стану.

Про це повідомляє управління туризму та промоцій КМДА.

На сьогодні надходження від туристичного збору Києва складають 47,95 млн грн. Це перевищило суму надходжень за весь 2023 рік, яка дорівнювала 38,5 млн грн.

“Такі показники демонструють стійкість та високий потенціал індустрії гостинності столиці попри всі виклики сьогодення”, — йдеться у повідомленні.

Фото: “Коментарі Київ”