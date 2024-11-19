Бюджет Києва отримав рекордний туристичний збір за час дії воєнного стану

201
Наталія Габрух
share share

Бюджет Києва отримав рекордний туристичний збір за час дії воєнного стану.

Про це повідомляє управління туризму та промоцій КМДА.

На сьогодні надходження від туристичного збору Києва складають 47,95 млн грн. Це перевищило суму надходжень за весь 2023 рік, яка дорівнювала 38,5 млн грн.

“Такі показники демонструють стійкість та високий потенціал індустрії гостинності столиці попри всі виклики сьогодення”, — йдеться у повідомленні.

Фото: “Коментарі Київ”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 листопада 2024
share share
Нове життя пошкоджених “Хрущовок”: Як у Бучі відновлюють житло, створюючи єдиний стиль фасадів Нове життя пошкоджених “Хрущовок”: Як у Бучі відновлюють житло, створюючи єдиний стиль фасадів Садибу Бонадурера у КМДА відмовилися визнавати пам'яткою Садибу Бонадурера у КМДА відмовилися визнавати пам'яткою Активісти пропонують облаштувати 95 нових наземних переходів у Києві: для цього створили карту Активісти пропонують облаштувати 95 нових наземних переходів у Києві: для цього створили карту На Гончара запрацювало віконце з пиріжками Am. Незабаром там відкриють бістро На Гончара запрацювало віконце з пиріжками Am. Незабаром там відкриють бістро
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.