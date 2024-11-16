Ворохта та Урич потрапили до списку найкращих туристичних сіл світу

Села Урич, що на Львівщині та Ворохта на Івано-Франківщині увійшли до переліку “Найкращі туристичні села ” (The Best Tourism Villages) 2024 року за версією Всесвітньої туристичної організації “ООН Туризм”.

Про це повідомили у Львівській обласній раді.

Переможців оголосили на 122-ї сесії Виконавчої ради “ООН Туризм” у Картахені (Колумбія).

Наразі до мережі The Best Tourism Villages входить 254 селища зі всього світу.

Урич та Ворохту обрали серед 260 учасників із понад 60 країн.

“Перед нашими переможцями це відкриває позитивні перспективи. Крім того, що вони увійшли до найбільшої туристичної мережі світу, вони ще й отримають менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів”, — повідомила голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

Село Урич відоме тим, що поблизу розташований давньоруський наскельний оборонний комплекс Тустань. А село Ворохта розташоване між трьома гірськими хребтами. Тут є залізничний кам'яний арковий міст через річку Прут, що збудований у кінці XIX століття.

Фото: Karpaty.ua