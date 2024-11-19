Садибу Бонадурера у КМДА відмовилися визнавати пам'яткою

Департамент охорони культурної спадщини КМДА відмовився надавати садибі Бонадурера 1878 року на вулиці Грушевського, 4Б, статус памʼятки.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, таке рішення було прийнято після прохання Ігоря Ніконова, який є засновником компанії KAN Development. З цього приводу Перов створив петицію із закликом надати захисний статус флігелю садиби Бонадурера.

Раніше ми писали, що у 2021 році Київська міська рада ухвалила рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки на Хрещатику, 5, а також передання сусідньої ділянки на Грушевського, 4Б під забудову. За цією адресою розташована історична будівля 1878 року, що має статус пам'ятки місцевого значення.

Цього ж року будинок на вулиці Грушевського, 4Б був включений до реєстру історичних будівель, але лише на короткий період — протягом одного місяця. Однак компанія “Грааль”, бенефіціарами, якої є Ігор Ніконов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) і Олег Гавриляк, через суд домоглася скасування цього рішення. Судові розгляди тривали до 2015 року, коли остаточне рішення було ухвалено на користь компанії, визнавши будівлю такою, що не має історичної цінності.

У лютому 2022 року Департамент містобудування та архітектури КМДА затвердив містобудівні умови для будівництва офісно-готельного комплексу "Столичний" на цих ділянках, який матиме висоту 34 метри (або 10 поверхів). Нещодавно ж будівництво було офіційно схвалене ДІАМ.

Забудовник планує звести два будинки на 10 поверхів кожен, а також побудувати підземний паркінг на 146 автомобілів.