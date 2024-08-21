На Хрещатику дозволили збудувати 10-поверховий готель з підземним паркінгом

Про це пише LIGA.net, посилаючись на реєстр будівельної діяльності.

Зазначається, що Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) видала дозвіл 13 серпня.

Замовником будівництва є ТОВ “Грааль”. Бенефіціари цієї компанії – Ігор Ніконов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) і Олег Гавриляк.

За радянських часів на цьому місці розташовувався ресторан "Столичний". Після його закриття там відкрили офіс телеканалу "Київ".

У 2003 році Київська міська адміністрація визначила ТОВ “Грааль” переможцем інвестиційного конкурсу на проведення реконструкції Європейської площі з будівництвом комплексу нежитлових приміщень та облаштуванням підземного простору під Хрещатиком (від Майдану Незалежності до Європейської площі) і під вулицею Грушевського (від Європейської площі до будинку №4).

Ключовою частиною реконструкції мало стати будівництво хмарочоса – офісно-готельного комплексу "Столичний", який мав би кілька десятків поверхів. Однак ці плани викликали протести містян, адже ця ділянка розташована в історичному ареалі пам'ятки містобудування "Вулиця Хрещатик" і частково в межах буферної зони об'єкта ЮНЕСКО. Тому споруду знесли, однак будівництво так і не розпочалося.

У 2021 році Київська міська рада ухвалила рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки на Хрещатику, 5, а також передання сусідньої ділянки на Грушевського, 4Б під забудову. За цією адресою розташована історична будівля 1878 року, що має статус пам'ятки місцевого значення.

У 2011 році будинок на вулиці Грушевського, 4Б був включений до реєстру історичних будівель, але лише на короткий період — протягом одного місяця. Однак компанія “Грааль” через суд домоглася скасування цього рішення. Судові розгляди тривали до 2015 року, коли остаточне рішення було ухвалено на користь компанії, визнавши будівлю такою, що не має історичної цінності.

У лютому 2022 року Департамент містобудування та архітектури КМДА затвердив містобудівні умови для будівництва офісно-готельного комплексу "Столичний" на цих ділянках, який матиме висоту 34 метри (або 10 поверхів). Нещодавно ж будівництво було офіційно схвалене ДІАМ.

Забудовник планує звести два будинки на 10 поверхів кожен, а також побудувати підземний паркінг на 146 автомобілів.

Фото: Київрада; Антон Короб/ Facebook; KAN Development