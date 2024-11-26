У Харкові після обстрілу вцілів вітраж із портретом Сковороди

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Наталія Габрух
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Унаслідок російського ракетного удару по Харкову в понеділок, 25 листопада, зазнав пошкоджень головний корпус Харківського педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Зокрема, у центральному корпусі постраждали вітражі.

Про це у соцмережах повідомила професорка Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Галина Куць.

Через обстріл зі стін закладу посипалися вітражі, зокрема із портретами Макаренка та Сухомлинського. А от вітраж із портретом Григорія Сковороди дивом залишився неушкодженим.

“Григорій Сковорода знову неушкоджений! Це диво якесь. Сьогодні зранку після ракетного російського удару по центру Харкова у головному корпусі Сковородинівського університету розбилися на друзки портрети Макаренка та Сухомлинського на вітражі. А Сковорода вцілів”, — написала Галина Куць.

Вона зауважила, що коли у липні 2022 року російським “Іскандером” був зруйнований найбільший корпус університету на Салтівці, там вцілів пам'ятник Сковороді.

“Якось так обнадійливо. Таке враження, що Сковорода захищає нас”, — додала Галина Куць.

Нагадаємо, що у понеділок, 25 листопада, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок чого постраждало 23 людини, з них 14 — госпіталізовані.

Фото: Галина Куць

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Опубліковано: 26 листопада 2024
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