Ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня. Її встановлять за кошт меценатів

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Ірина Маймур
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Ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня. Її встановлять за кошт меценатів.

Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та КМВА.

Монтаж ялинки розпочнуть 2 грудня 2024 року, а стоятиме вона до 10 січня 2025-го. Усі роботи фінансує ТОВ “Глобал-декор” без залучення бюджетних коштів.

На локації облаштують фотозони з QR-кодами благодійних фондів і дві зони для продажу сувенірів. Також встановлять туалетні модулі, доступні для людей з інвалідністю.

Через безпекові вимоги та обмеження використання електроенергії цього року у Києві не проводитимуть масових заходів, зібрань, ярмарків та розваг. Мешканцям столиці рекомендують утриматися від відвідування масових подій на відкритих локаціях.

Раніше ми писали, що рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалили після консультацій з військовими.

Фото: thekyivlover

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Опубліковано: 27 листопада 2024
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