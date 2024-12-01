Подільський міст відкрили для проїзду автівок і громадського транспорту

13
Наталія Габрух
share share

1 грудня 2024 року у Києві відкрили рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостом через річку Дніпро.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що тепер на міст можна заїхати: з правого берега — з вул. Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вул. Петра Вершигори; з лівого берега заїзд — з вул. Петра Вершигори, виїзд — на вул. Набережно-Рибальську.

“Зокрема, маршрут пролягає й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вул. Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше”, — написав Віталій Кличко.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Міський голова також повідомив, що біля новозбудованого тунелю до кінця року ще наводитимуть лад на прилеглій території, але руху транспорту це не заважатиме.

Нагадаємо, що з 1 грудня у Києві запустили також нові маршрути громадського транспорту, що курсуватимуть Подільським мостом із житлових масивів Троєщина та Воскресенка. Це будуть маршрути №110 та №112.

Фото: Віталій Кличко

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 грудня 2024
share share
20 адвент-календарів 2025 від українських брендів 20 адвент-календарів 2025 від українських брендів В “Дії” вже можна подати заявку на отримання “1000 від Зеленського”: як це зробити В “Дії” вже можна подати заявку на отримання “1000 від Зеленського”: як це зробити Відреставровану скульптуру “Маленького принца” повернули на Пейзажну алею: фото Відреставровану скульптуру “Маленького принца” повернули на Пейзажну алею: фото 7 виставок грудня у Києві, які варто відвідати 7 виставок грудня у Києві, які варто відвідати
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.