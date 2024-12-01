Подільський міст відкрили для проїзду автівок і громадського транспорту

1 грудня 2024 року у Києві відкрили рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостом через річку Дніпро.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що тепер на міст можна заїхати: з правого берега — з вул. Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вул. Петра Вершигори; з лівого берега заїзд — з вул. Петра Вершигори, виїзд — на вул. Набережно-Рибальську.

“Зокрема, маршрут пролягає й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вул. Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше”, — написав Віталій Кличко.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Міський голова також повідомив, що біля новозбудованого тунелю до кінця року ще наводитимуть лад на прилеглій території, але руху транспорту це не заважатиме.

Нагадаємо, що з 1 грудня у Києві запустили також нові маршрути громадського транспорту , що курсуватимуть Подільським мостом із житлових масивів Троєщина та Воскресенка. Це будуть маршрути №110 та №112.

Фото: Віталій Кличко