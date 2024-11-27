З 1 грудня два нові маршрути автобусів курсуватимуть через Подільський міст: які саме

З 1 грудня через Подільський мостовий перехід почнуть курсувати два нових автобусних маршрути з житлових масивів Троєщина та Воскресенка.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Це буде автобус № 110 (від вул. Милославської до ст. м. “Площа Українських Героїв”).

Та автобус № 112 (від вул. Івана Микитенка до ст. м. “Лук'янівська”).

Певний час автобуси цих маршрутів працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку.

У Департаменті наголошують, що маршрут № 110 повністю дублює схему руху автобусного маршруту № 61, відтак робота останнього буде призупинена.

Нагадаємо, що з 1 грудня Подільським мостом у Києві зможуть їздити легкові авто та громадський транспорт. Зокрема, проїзд дозволять й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА, kyivcity.gov.ua