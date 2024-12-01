Ковзанка, колесо огляду: На ВДНГ відкрили “Зимову країну”

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Наталія Габрух
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У Києві відкрили десяту ювілейну “Зимову країну” на ВДНГ.

Про це повідомляє ВДНГ.

Серед доступних локацій:

  • Венеціанська карусель;
  • Тир;
  • Колесо огляду;
  • “Резиденція Санти”;
  • “Різдвяна фабрика мрій”;
  • “Оранжерея чар”;
  • Ковзанка на 2,5 тисячі квадратних метрів;
  • Різдвяний фудкорт.

Крім цього, на території ВДНГ є три укриття на випадок повітряних тривог, а всі локації обладнали генераторами.

Адреса: Глушкова, 1
Години роботи: 30 листопада – 2 березня 2025-го (включно), 7:00 – 23.00
Вхід: безкоштовно

  • Lunapark – від 100 грн
  • Ковзанка – від 270 грн (із карткою Visa від Ощадбанку – знижка -10% )
  • "Планета Метеликів" – від 190 грн
  • Резиденція Санти – 450 грн
  • Різдвяна Фабрика Мрій – 400 грн
  • Оранжерея чар – 120 грн
  • Музей науки – 200 грн
  • Animal Park – 250 грн
  • Альпійська гірка – 90 грн

Фото: Cуспільне/Влада Колодій, Галина Лапіна

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Опубліковано: 01 грудня 2024
ВДНГ
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