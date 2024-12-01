Ковзанка, колесо огляду: На ВДНГ відкрили “Зимову країну”
У Києві відкрили десяту ювілейну “Зимову країну” на ВДНГ.
Про це повідомляє ВДНГ.
Серед доступних локацій:
- Венеціанська карусель;
- Тир;
- Колесо огляду;
- “Резиденція Санти”;
- “Різдвяна фабрика мрій”;
- “Оранжерея чар”;
- Ковзанка на 2,5 тисячі квадратних метрів;
- Різдвяний фудкорт.
Крім цього, на території ВДНГ є три укриття на випадок повітряних тривог, а всі локації обладнали генераторами.
Адреса: Глушкова, 1
Години роботи: 30 листопада – 2 березня 2025-го (включно), 7:00 – 23.00
Вхід: безкоштовно
- Lunapark – від 100 грн
- Ковзанка – від 270 грн (із карткою Visa від Ощадбанку – знижка -10% )
- "Планета Метеликів" – від 190 грн
- Резиденція Санти – 450 грн
- Різдвяна Фабрика Мрій – 400 грн
- Оранжерея чар – 120 грн
- Музей науки – 200 грн
- Animal Park – 250 грн
- Альпійська гірка – 90 грн
Фото: Cуспільне/Влада Колодій, Галина Лапіна
Опубліковано: 01 грудня 2024