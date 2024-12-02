Віддати під забудову планують цілий квартал пам'яток на Звіринці: подробиці

30
Валерія Гуржий
share share

На Звіринці планують віддати під забудову цілий квартал памʼяток історії та архітектури. Мова йде про квартал житлової забудови обмежений вулицями Бастіонною, Білокур та Бойчука.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Квартал був спроєктований відомим українським архітектором, творцем архітерктурного ансамблю Хрещатика Анатолієм Добровольським. В оздобленні будівель кварталу використані традиційні українські мотиви, елементи козацького бароко, що вирізняє його серед іншої повоєнної забудов. Майже всі будівлі цього кварталу, крім будівлі на вулиці Бойчука, 3а, внесені до памʼяткоохоронного реєстру.

"Втім, це не заважало чиновникам із КМДА провернути чергову схему з перерозподілу землі. ТОВ "Арартгрупбуд" за старою доброю "туалетною схемою" приватизувала сміттєзбірник у дворі будинку по вул. Білокур, 6. Це було технічне приміщення, тож йому нашвидкоруч придумали адресу – Білокур, 6д. А далі власники новозареєстрованого майна просять Київраду перелати їм в користуваню землю під будівництво багатоповерхового комплексу з розважальними закладами", – наголосив Перов.

А далі, за його словами, "спливає" проєкт "реконструкції кварталів застарілого житла", де будинки 4, 6 та 8 на вулиці Білокур вже прямим текстом йдуть під знос. Попри статус памʼяток, на їх місці планують збудувати три нові 16-поверхові будівлі.

"Місцеві мешканці категорично проти, але в Київраді вже є протоколи мертвих слухань. Тобто, вони були громадськими, але уповноваженою особою на них обрали місцевого мешканця, що помер за декілька років до їх проведення", – додав Перов.

Раніше ми писали, що міська влада через "туалетну схему" передала земельну ділянку у Голосіївсьому районі оточенню колишнього міського голови Києва Леоніда Черновецького під забудову.

Фото: Дмитро Перов

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 грудня 2024
забудова пам'ятка
share share
У центрі Києва відкрився новий заклад мережі Paul У центрі Києва відкрився новий заклад мережі Paul Найкращі фото світу 2024 року: National Geographic показав щорічну підбірку Найкращі фото світу 2024 року: National Geographic показав щорічну підбірку ЦУМ презентував нові святкові вітрини “Українське Різдво”: фото ЦУМ презентував нові святкові вітрини “Українське Різдво”: фото “Гра в кальмара”, “Зоряні війни: Кістяк команди” та “Сто років самотності”: 11 серіалів грудня “Гра в кальмара”, “Зоряні війни: Кістяк команди” та “Сто років самотності”: 11 серіалів грудня
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.