Київрада через "туалетну схему" передала земелю під забудову у Голосіївському районі: повна історія

Міська влада потайки передала земельну у Голосіївсьому районі оточенню колишнього міського голови Києва Леоніда Черновецького.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

У розслідуванні йдеться про те, що Київрада таємно включили пункт про передачу землі в Голосіївському районі в рішення про землю у Подільському. Так, що деякі депутати навіть не знали, за що голосували.

На пів гектара землі на вулиці Голосіївська, 13 д стоять трансформаторна підстанція, склад площею 11 квадратів і 40-метрова майстерня. Все почалося у 2019 році. До цього часу місцеві жителі не бачили ці будівлі на локації, хоча за документами споруди вже були, ймовірно, й звели їх для того, аби оформити під ними землю. Цієї історією зацікавилися й правоохоронці, вони подали до суду, який наклав арешт на недобуди.

Власником цих споруд є компанія "Менаполіс", яка перебуває в орбіті київських братів-бізнесменів Супруненків – Олександр був нардепом-регіоналом, а В’ячеслав депутатом Київради та зятем колишього міського голови Леоніда Черновецького.

Відомо, що у 2021 році суд зняв арешт із цих недобудов. Фірма "Менаполіс" подала заяву до Київради з проханням виділити землю, яка тоді запланувала погодити надання фірмі цих ділянок. Площа яких в понад сто разів більша, ніж самих споруд на цій землі. У Bihus.info наголошують, що лобіював це питання депутат Київради Сергій Кримчак, колишній член команди Черновецького, а нині член фракції "Єдність".

Місцеві мешканці почали протестувати через можливе будівництво, до того ж наголошували, що воно може заблокувати їм виїзд. Тоду у грудні 2021 року в рішенні про виділення землі в оренду з’явився пункт про меморандум. Він заключався у тому, що рішення про виділення землі набуде чинності, якщо із забудовником мешканці ОСББ підпишуть документ про порозуміння. Це підтвердив тоді заступник міського голови-секретар Київради Володимир Бондаренко. Однак мешканці не погодилися підписати меморандум.

Після чого Бондаренко заявив, що тоді Київрада ухвалила більше політичне рішення, ніж правове щодо меморандуму. Тож, за словами розслудвачів, рішення вирішили поміняли тихо і так, що про нього не знали ні депутати, які за це голосували, ні місцеві мешканці. Через три роки землю потайки відали в оренду оточенню Супруненків з можливістю будуватися без меморандумів, зховавши серед пунктів рішень міської ради щодо зовсім іншого району. Депутати віддали землю в оренду для реконструкції будівель під житловий комплекс. Договір підписали в червні 2024-го.

На розслідування відреагував й заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко. Він сказав, що забудова вказаної земельної ділянки неможлива внаслідок відсутності містобудівної документації. Зокрема, мова йде про відсутність відповідних рішень детального плану території та містобудівних умов і обмежень.

Також Бондаренко додав, що спроба продажу земельної ділянки може бути суттєвим порушенням умов договору її оренди та, відповідно, порушенням законодавства України. Тож, він звернувся до профільного заступника Петра Оленича та Департаменту земельних ресурсів КМДА із проханням розглянути питання щодо розірвання із вказаним товариством договору оренди цієї земельної ділянки.