Ялинки у парках Києва оброблятимуть хімічними розчинами проти вандалів: як це працює

У Києві комунальники розпочинають кампанію із запобігання самовільних вирубок хвойних дерев у передноворічний період. Для захисту зелених насаджень від вандалів передбачені рейди та патрулювання, а також оброблення дерев спеціальними хімічними розчинами.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що ялини, сосни, туї та ялівці оброблятимуть репелентами – нешкідливими для рослин речовинами, які у приміщеннях виділяють неприємний запах. Також застосовуватиметься оброблення клеєво-крейдяною сумішшю, яка лишає на рослинах "брудне" забарвлення. Обидва підходи є абсолютно безпечними для довкілля. Зони з обробленими деревами позначатимуть спеціальними попереджувальними табличками.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату зазначають, що незаконна вирубка хвойних дерев несе за собою стягнення штрафу в розмірі від 510 до 5 100 гривень. Також за незаконну вирубку дерев на території лісів передбачена кримінальна відповідальність, що карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до трьох років.

Крім того, за кожну самовільно зрізану ялинку визначають шкоду, заподіяну лісу незаконною вирубкою. Розмір цієї шкоди залежить від діаметра пошкодженого дерева.

Раніше ми писали, що з 5 грудня у Києві почнуть працюватимуть офіційні ялинкові ярмарки. Їх відкриватимуть поступово. Кияни зможуть до 31 грудня придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств.

Також нагадаємо, що ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня. Її встановлять за кошт меценатів.

Фото: КМДА