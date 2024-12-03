Ялинки у парках Києва оброблятимуть хімічними розчинами проти вандалів: як це працює

25
Валерія Гуржий
share share

У Києві комунальники розпочинають кампанію із запобігання самовільних вирубок хвойних дерев у передноворічний період. Для захисту зелених насаджень від вандалів передбачені рейди та патрулювання, а також оброблення дерев спеціальними хімічними розчинами.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що ялини, сосни, туї та ялівці оброблятимуть репелентами – нешкідливими для рослин речовинами, які у приміщеннях виділяють неприємний запах. Також застосовуватиметься оброблення клеєво-крейдяною сумішшю, яка лишає на рослинах "брудне" забарвлення. Обидва підходи є абсолютно безпечними для довкілля. Зони з обробленими деревами позначатимуть спеціальними попереджувальними табличками.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату зазначають, що незаконна вирубка хвойних дерев несе за собою стягнення штрафу в розмірі від 510 до 5 100 гривень. Також за незаконну вирубку дерев на території лісів передбачена кримінальна відповідальність, що карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до трьох років.

Крім того, за кожну самовільно зрізану ялинку визначають шкоду, заподіяну лісу незаконною вирубкою. Розмір цієї шкоди залежить від діаметра пошкодженого дерева.

Раніше ми писали, що з 5 грудня у Києві почнуть працюватимуть офіційні ялинкові ярмарки. Їх відкриватимуть поступово. Кияни зможуть до 31 грудня придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств.

Також нагадаємо, що ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня. Її встановлять за кошт меценатів.

Фото: КМДА

А ви будуте на свята встановлювати ялинку?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 03 грудня 2024
ялинка Новий рік
share share
На ВДНГ хочуть облаштувати терапевтичні сади На ВДНГ хочуть облаштувати терапевтичні сади Шляхопровід на Троєщині планують відремонтувати за 3,68 млн гривень Шляхопровід на Троєщині планують відремонтувати за 3,68 млн гривень Кияни закликають зберегти фундаменти палацу Розумовського і створити “живий музей історії” — петиція Кияни закликають зберегти фундаменти палацу Розумовського і створити “живий музей історії” — петиція Дві українки потрапили до сотні найвпливовіших жінок року за версією BBC Дві українки потрапили до сотні найвпливовіших жінок року за версією BBC
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.