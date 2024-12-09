На Ярославовому Валу у Києві відкрили простір Entropy: що там є

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Наталія Габрух
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На вулиці Ярославів Вал у Києві відкрився естетичний простір Entropy.

Про це повідомили засновники на сторінці у соцмережах.

Заклад позиціонує себе як місце для зустрічей, роботи й усамітнення.

Тут можна скуштувати японські десерти від Kasuteira й випити каву, матча або чай. Згодом до меню планують додати вино.

Вхід у простір Entropy безкоштовний. Тут можна пограти в ігри, обрати вініл і почитати книжки.

Також у заклад можна приходити разом з домашніми улюбленцями.

Ціни: фільтр кава — 90 грн, матча — від 130 грн, улун в асортименті — від 135 грн, комбуча — 86 грн

Адреса: вул. Ярославів Вал, 16

Режим роботи: 10:00–21:00 (у будні), 12:00–21:00 (у вихідні)

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Опубліковано: 09 грудня 2024
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