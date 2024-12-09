“Київпастранс” за 288 млн гривень хоче закупити три трамваї із низьким рівнем підлоги

У межах оновлення трамвайного парку КП “Київпастранс” закупить три сучасних трамваї із низьким рівнем підлоги.

Про це повідомляє КП “Київпастранс”.

У комунальному підприємстві зазначають, що особливо гостро питання оновлення рухомого складу стоїть у Подільському депо, де більшість вагонів експлуатуються ще з 1980–90-х років.

У зв’язку з цим, планують закупити три трамваї довжиною понад 26 метрів, що забезпечують 100% низький рівень підлоги для всіх дверей.

Крім цього, електротранспорт має бути обладнаний сучасною системою кондиціонування, опалення, інформаційними табло та відеоспостереженням. Салони мають бути високого рівня комфорту для пасажирів, включно з маломобільними групами населення.

Очікувана вартість закупівлі становить 288 353 млн гривень із ПДВ. Постачання трамваїв заплановане до кінця 2025 року.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko