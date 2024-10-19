“Київпастранс” оголосив тендер на закупівлю п'яти трамвайних вагонів за 493 млн грн.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендером закупити мають пасажирські самохідні трамвайні вагони довжиною 25-28 метрів з низьким рівнем підлоги.

Оголошена вартість — понад 493 млн гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 28 жовтня.

Фото: railway.supply