“Київпастранс” оголосив тендер на закупівлю п'яти трамвайних вагонів за 493 млн грн
“Київпастранс” оголосив тендер на закупівлю п'яти трамвайних вагонів за 493 млн грн.
Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Згідно з тендером закупити мають пасажирські самохідні трамвайні вагони довжиною 25-28 метрів з низьким рівнем підлоги.
Оголошена вартість — понад 493 млн гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 28 жовтня.
Фото: railway.supply
Опубліковано: 19 жовтня 2024
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