Київська кільцева електричка знову курсуватиме щопівгодини та повертає найпізніший рейс

50
Наталія Габрух
share share

З 15 грудня 2024 року кільцева електричка Києва знову курсуватиме щопівгодини. Причина — завершення будівельних робіт на Воскресенці.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Також запустять останній найпізніший рейс електропоїзда. Потяг відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) на Святошин, куди прибуватиме о 23:20.

“На практиці це означатиме, що з вокзалу до Троєщини можна буде виїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни на Берестейську можна буде доїхати вже навіть після закриття метро”, — йдеться у дописі.

Також в “Укрзалізниці” повідомили, що вони працюють над спрощенням нумерації рейсів. Це дозволить покращити орієнтування пасажирів на маршрутах електропотягів.

Фото: Вікіпедія

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 10 грудня 2024
share share
“Укрзалізниця” запустила новий потяг із Дніпра до Харкова: як він курсуватиме “Укрзалізниця” запустила новий потяг із Дніпра до Харкова: як він курсуватиме Більше 950 МАФів демонтували у Києві восени: дивіться, як це відбувалося Більше 950 МАФів демонтували у Києві восени: дивіться, як це відбувалося Петиція із закликом захистити мозаїку Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” набрала голоси Петиція із закликом захистити мозаїку Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” набрала голоси "Фолаут" та "Повільні коні": дивіться 10 найрейтинговіших серіалів 2024 року "Фолаут" та "Повільні коні": дивіться 10 найрейтинговіших серіалів 2024 року
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.