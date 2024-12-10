Київська кільцева електричка знову курсуватиме щопівгодини та повертає найпізніший рейс

З 15 грудня 2024 року кільцева електричка Києва знову курсуватиме щопівгодини. Причина — завершення будівельних робіт на Воскресенці.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Також запустять останній найпізніший рейс електропоїзда. Потяг відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) на Святошин, куди прибуватиме о 23:20.

“На практиці це означатиме, що з вокзалу до Троєщини можна буде виїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни на Берестейську можна буде доїхати вже навіть після закриття метро”, — йдеться у дописі.

Також в “Укрзалізниці” повідомили, що вони працюють над спрощенням нумерації рейсів. Це дозволить покращити орієнтування пасажирів на маршрутах електропотягів.

Фото: Вікіпедія