Київська кільцева електричка знову курсуватиме щопівгодини та повертає найпізніший рейс
З 15 грудня 2024 року кільцева електричка Києва знову курсуватиме щопівгодини. Причина — завершення будівельних робіт на Воскресенці.
Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
Також запустять останній найпізніший рейс електропоїзда. Потяг відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) на Святошин, куди прибуватиме о 23:20.
“На практиці це означатиме, що з вокзалу до Троєщини можна буде виїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни на Берестейську можна буде доїхати вже навіть після закриття метро”, — йдеться у дописі.
Також в “Укрзалізниці” повідомили, що вони працюють над спрощенням нумерації рейсів. Це дозволить покращити орієнтування пасажирів на маршрутах електропотягів.
Фото: Вікіпедія
Опубліковано: 10 грудня 2024
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