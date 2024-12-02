“Укрзалізниця” повертає “Лижний експрес” до Славська: як він курсуватиме

З 19 грудня з Києва до Славська почне курсувати “Лижний експрес”.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

На маршруті курсуватиме поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.

Поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03.

Зворотно зі Славська — о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва — о 22:28, до Дарниці — о 23:00.

Також в “Укрзалізниці” зазначили, що регіональні поїзди №804/806 Рівне — Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська.

Квитки вже у продажу. Вартість — від 471 грн.

Фото: “Укрзалізниця”