“Укрзалізниця” повертає “Лижний експрес” до Славська: як він курсуватиме

32
Наталія Габрух
share share

З 19 грудня з Києва до Славська почне курсувати “Лижний експрес”.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

На маршруті курсуватиме поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.

Поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03.

Зворотно зі Славська — о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва — о 22:28, до Дарниці — о 23:00.

Також в “Укрзалізниці” зазначили, що регіональні поїзди №804/806 Рівне — Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська.

Квитки вже у продажу. Вартість — від 471 грн.

Фото: “Укрзалізниця”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 грудня 2024
share share
Проєкт від української Makhno Studio переміг на Dezeen Awards 2024 Проєкт від української Makhno Studio переміг на Dezeen Awards 2024 Без смуги для громадського транспорту та велодоріжок: Що не так з Подільсько-Воскресенським мостом Без смуги для громадського транспорту та велодоріжок: Що не так з Подільсько-Воскресенським мостом На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine”: вона присвячена незламності українського телекому На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine”: вона присвячена незламності українського телекому Кулінарна спадщина: пісні голубці від Марко Черветті Кулінарна спадщина: пісні голубці від Марко Черветті
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.