“Укрзалізниця” повертає “Лижний експрес” до Славська: як він курсуватиме
З 19 грудня з Києва до Славська почне курсувати “Лижний експрес”.
Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
На маршруті курсуватиме поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.
Поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03.
Зворотно зі Славська — о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва — о 22:28, до Дарниці — о 23:00.
Також в “Укрзалізниці” зазначили, що регіональні поїзди №804/806 Рівне — Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська.
Квитки вже у продажу. Вартість — від 471 грн.
Фото: “Укрзалізниця”
Опубліковано: 02 грудня 2024
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