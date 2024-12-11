У Дніпрі завершили реконструкцію будинку, в який влучила ворожа ракета

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Наталія Габрух
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У Дніпрі на житловому масиві Перемога завершили реконструкцію житлового будинку, в який 14 січня 2023 року влучила російська ракета Х-22.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Підрядна організація цілком демонтувала два зруйновані під’їзди. Також полагодили сусідні секції будинку: в одній зробили міжпанельні шви, а в іншій — відремонтували фасад та підсилили будівлю металевими балками.

Також зробили місця для пожежної евакуації та відремонтували арку.

На період ремонтних робіт відселили людей з 36 квартир із двох під’їздів. Оренду їм компенсували з міського бюджету. Нині мешканці вже повернулися в свої оселі. У будинку є світло, вода, тепло, газ. Також тут замінили 1 500 вибитих вікон.

Реконструкція тривала майже рік. Зараз на місці зруйнованих під’їздів територія, засипана піском. Що буде на цьому місці, поки не відомо.

Нагадаємо, що 14 січня 2023 року армія РФ вдарила ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі. Тоді загинули близько пів сотні людей, з них шестеро — діти.

Фото: Дніпровська міська рада, Юлія Рацибарська

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Опубліковано: 11 грудня 2024
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