На Київщині відбудували міст через річку Ірпінь, зруйнований у лютому 2022-го

На регіональній дорозі Київ — Іванків — Овруч відбудували міст через річку Ірпінь , зруйнований під час повномасштабної війни.

Про це повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури Київської області.

Новий міст має протяжність 156 метрів та дві смуги руху, кожна — 3,75 метра завширшки. Для проїзної частини використали два шари асфальтобетонного покриття, зокрема верхній шар із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА).

Також облаштували:

системи водовідведення;

бар’єрне та перильне огородження;

автономне освітлення;

нову дорожню розмітку.

Дорога Р-02 — одна з ключових транспортних артерій, яка з’єднує населені пункти Вишгородського району з Києвом. Поки тривали ремонтні роботи, рух здійснювався частиною вцілілого мосту.

Реконструкція мосту тривала майже рік. Тепер його відкрили для всіх видів транспорту.

Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури Київської області