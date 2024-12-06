На Київщині відбудували міст через річку Ірпінь, зруйнований у лютому 2022-го

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Ірина Маймур
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На регіональній дорозі Київ — Іванків — Овруч відбудували міст через річку Ірпінь, зруйнований під час повномасштабної війни.

Про це повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури Київської області.

Новий міст має протяжність 156 метрів та дві смуги руху, кожна — 3,75 метра завширшки. Для проїзної частини використали два шари асфальтобетонного покриття, зокрема верхній шар із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА).

Також облаштували:

  • системи водовідведення;
  • бар’єрне та перильне огородження;
  • автономне освітлення;
  • нову дорожню розмітку.

Дорога Р-02 — одна з ключових транспортних артерій, яка з’єднує населені пункти Вишгородського району з Києвом. Поки тривали ремонтні роботи, рух здійснювався частиною вцілілого мосту.

Реконструкція мосту тривала майже рік. Тепер його відкрили для всіх видів транспорту.

Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури Київської області

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Опубліковано: 06 грудня 2024
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