На Київщині відбудували міст через річку Ірпінь, зруйнований у лютому 2022-го
На регіональній дорозі Київ — Іванків — Овруч відбудували міст через річку Ірпінь, зруйнований під час повномасштабної війни.
Про це повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури Київської області.
Новий міст має протяжність 156 метрів та дві смуги руху, кожна — 3,75 метра завширшки. Для проїзної частини використали два шари асфальтобетонного покриття, зокрема верхній шар із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА).
Також облаштували:
- системи водовідведення;
- бар’єрне та перильне огородження;
- автономне освітлення;
- нову дорожню розмітку.
Дорога Р-02 — одна з ключових транспортних артерій, яка з’єднує населені пункти Вишгородського району з Києвом. Поки тривали ремонтні роботи, рух здійснювався частиною вцілілого мосту.
Реконструкція мосту тривала майже рік. Тепер його відкрили для всіх видів транспорту.
Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури Київської області