Графіки відключення світла змінюються по декілька разів на день: у Yasno пояснили, що робити

"Укренерго" може по декілька разів на день коригувати графіки відключення світла через ворожі атаки або погодні зміни.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, слід уважно моніторити поточну ситуацію, адже постійні атаки на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють розраховувати на стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед.

Також важливо не забувайте про існування графіка ймовірних відключень на тиждень. Він доступний на сайті, у ботах і застосунку. Саме на його основі формуються фактичні графіки на поточний день. Фактичний графік не суперечить ймовірному, а отже, в останньому зазначені часові проміжки, коли світло має бути гарантовано.

"Так, цих слотів менше, ніж хотілося б, і вони діють лише за умови відсутності екстрених відключень. Останні можливі у разі обстрілів чи серйозних змін у роботі енергосистеми", – додав Сергій Коваленко.

Ще можна налаштувати сповіження в ботах, застосунках і слідкувати за офіціними каналами, державними, такими як Міненерго і "Укренерго", а також за своїм ОСР та постачальником.