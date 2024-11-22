Графіки відключення світла змінюються по декілька разів на день: у Yasno пояснили, що робити

78
Валерія Гуржий
share share

"Укренерго" може по декілька разів на день коригувати графіки відключення світла через ворожі атаки або погодні зміни.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, слід уважно моніторити поточну ситуацію, адже постійні атаки на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють розраховувати на стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед.

Також важливо не забувайте про існування графіка ймовірних відключень на тиждень. Він доступний на сайті, у ботах і застосунку. Саме на його основі формуються фактичні графіки на поточний день. Фактичний графік не суперечить ймовірному, а отже, в останньому зазначені часові проміжки, коли світло має бути гарантовано.

"Так, цих слотів менше, ніж хотілося б, і вони діють лише за умови відсутності екстрених відключень. Останні можливі у разі обстрілів чи серйозних змін у роботі енергосистеми", – додав Сергій Коваленко.

Ще можна налаштувати сповіження в ботах, застосунках і слідкувати за офіціними каналами, державними, такими як Міненерго і "Укренерго", а також за своїм ОСР та постачальником.

А у вас фактичні відключення відповідають графіку?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 листопада 2024
Відключення електроенергії Yasno
share share
Як може виглядати “Будинок з комахами” після реставрації: візуалізації Як може виглядати “Будинок з комахами” після реставрації: візуалізації Фільм "БожеВільні" зібрав понад 4 млн гривень у прокаті Фільм "БожеВільні" зібрав понад 4 млн гривень у прокаті У Сикстинській капелі та Папських апартаментах запрацювали українські аудіогіди У Сикстинській капелі та Папських апартаментах запрацювали українські аудіогіди "Укрзалізниця" запустила ще одну пару поїздів до Варшави "Укрзалізниця" запустила ще одну пару поїздів до Варшави
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.