Через атаку рф половина населення України залишиться без світла — “Укренерго”

“Укренерго” запровадило масштабні відключення світла через масовану ракетну атаку росії 13 грудня.

Одночасно без електрики залишиться половина населення країни, оскільки буде відключено три з шести черг споживачів.

"Через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений", — йдеться у повідомленні компанії.

Директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив , що оновлені графіки відключень вже доступні для деяких регіонів.

"Укренерго збільшує обмеження – без світла 3 черги з 6. Оновлені графіки для Дніпра шукайте на сайті та в застосунку. Київ – у процесі оновлення, будуть доступні незабаром", — зазначив Коваленко.

Компанія ДТЕК вже оприлюднила графіки для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних ресурсах кожного обленерго.

Які об'єкти атакували

13 грудня рф завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК, пошкоджено обладнання, повідомили у пресслужбі. Попередньо, постраждалих немає.

росіяни атакували не тільки енергетику України, але і транспортні мережі. Крім того, окупанти намагалися завдати ударів по ключових об’єктах у країні, повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.